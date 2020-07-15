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Dicle HEM’de sanal sergi dönemi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 15.07.2020 11:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır Dicle Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünlerini bu yıl korona virüs nedeni ile görücüye çıkaramadı.

Diyarbakır Dicle Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünlerini bu yıl korona virüs nedeni ile görücüye çıkaramadı. Kursiyerlerin emeğinin görülmesini isteyen Dicle HEM, sanal sergiyle ürünleri vatandaşların beğenisine sundu.
Dicle HEM Müdürlüğü tarafından yıl sonunda açılan ve usta öğreticiler ile kursiyerlerinin ürünlerinin yer aldığı sergi, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle iptal oldu. Serginin iptal olmasının ardından Dicle HEM, sanal sergi oluşturarak el emeği göz nuru ürünleri vatandaşların beğenisine sundu. Üretilen ürünlerin yer aldığı sanal sergi, müzik eşliğinde sanal ortamda 7 gün 24 ziyaret edilebilecek.
Yapılan çalışmalar ve sanal sergi hakkında bilgi veren Dicle HEM Müdürü Mustafa Sabır, "Merkezimiz ilçemizde çeşitli alanlarda farklı kurslar açmaya devam ediyor. Bu yıl 50 çeşitlilikte 239 kurs açtık. Bu kurslarımızdan 3 bin 9 kursiyerimiz faydalandı. 2 bin lise ve ortaokul açık öğretim öğrencimiz var. Dicle’de birçok kişiye hitap eden bir kurumuz. Pandemi süreci içerisinde ilçemizdeki usta öğreticilerimiz ve gönüllü öğrencilerinin başlattığı maske dikimine İdareci arkadaşlarımız ve idari amirlerimiz gereken desteği ve yardımı esirgemedi. Bu konuda ilçemiz adına güzel şeyler başardık. Her sene yıl sonunda şölen havasında yaptığımız sene sonu sergilerimiz, bu sene pandemi sebebiyle siz değerli ziyaretçilerimiz için sanal olarak gerçekleştirdik" dedi.

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