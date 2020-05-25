Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin şehit ailesi ile polis ve askerlerle bayramlaştı

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, Ramazan Bayramında şehit ailesini ve vatan nöbetini tutan güvenlik güçlerini unutmadı. Kaymakam Halil İbrahim Demirçin, aynı zamanda korona virüs salgınının ilçede yayılmaması için etkin olarak çalışmalar yapan Dicle Vefa Sosyal Destek Grubunu da ziyaret ederek, bayramlaştı.

Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Yasin Sağır’ın ailesine bayram ziyareti gerçekleştirdi. Şehit ailesini bayramda da unutmayan Kaymakam Demirçin, şehit Yasin Sağır için dua ederken, şehit ailesinin de bayramını kutladı. Kaymakam Demirçin, vatan nöbetini tutan güvenlik güçlerini de unutmadı. Uygulama noktalarında görev yapan jandarma ve emniyet personeli ile bayramlaşan Kaymakam Demircin daha sonra Dicle Vefa Sosyal Destek Grubunu ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ayrıca, Dicle Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi de, bayram dolayısıyla, şehit ailelerini, gazileri ve 65 yaş üstü vatandaşların evlerine kısa süreli bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirip, bayramlarını tebrik etti.

