Dicle Kaymakamı Yurdagül şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül, ilçedeki şehit yakınları ve gazileri evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Vatan için mücadele ederken, terör örgütü PKK ile girdikleri çatışmalarda şehit düşen ve gazi olan kahramanların ailelerini evlerinde ziyaret eden Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, bu hafta kırsal Döğer ve Arı mahalleleri ile Kurtuluş mezrasında bulunan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Kaymakam Yurdagül, şehit yakınları ve gazilerle görüşüp sorun ve taleplerini dinleyerek not aldı.

Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül’e ziyaretinde İlçe Emniyet Amiri Özkan Büyükyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Enis Kurt, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Melik Aslan de eşlik etti.

