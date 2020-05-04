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Dicle Kaymakamlığı yardım kampanyasıyla 110 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık hediye alındı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 04.05.2020 16:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Dicle Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) düzenlemiş olduğu yetim ve öksüz çocuklara hediye kampanyası 24 saat geçmeden karşılık buldu.’Sen de bir çocuğu hediyenle sevindir, ona güzel bir bayram yaşat’ ve ’Bu bayram, yetim ve öksüz çocukların bayramı olsun’ sloganlarıyla düzenlenen kampanya sayesinde, yardımseverler tarafından 110 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık hediye alındı.

Dicle Kaymakamlığı yardım kampanyasıyla 110 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık hediye alındı

Diyarbakır’ın Dicle Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) düzenlemiş olduğu yetim ve öksüz çocuklara hediye kampanyası 24 saat geçmeden karşılık buldu.
’Sen de bir çocuğu hediyenle sevindir, ona güzel bir bayram yaşat’ ve ’Bu bayram, yetim ve öksüz çocukların bayramı olsun’ sloganlarıyla düzenlenen kampanya sayesinde, yardımseverler tarafından 110 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık hediye alındı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, “24 saat geçmeden 110 yetim ve öksüz çocuğumuzu sahiplendiniz. Bayramda hatırlanacak ve sevindirilecekler. Vefa Grupları olarak hediyeleri, evlerinde sizin adınıza teslim edeceğiz. Hayır zincirinin bir halkası olarak, nasibini alan herkese teşekkürler” dedi.
Kampanya kapsamında isimleri ve kimlikleri belirtilmeden önceden numaralandırılan 110 çocuğa, yaşına ve cinsiyetine göre yardımseverler tarafından alınan hediyeler, Dicle Kaymakamlığı Vefa Grubu ekipleri aracılığıyla teslim edilecek.

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