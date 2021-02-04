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Dicle Kaymakamlığı’ndan bin ihtiyaç sahibi çocuğa kıyafet yardımı

04.02.2021 12:05 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Dicle Kaymakamlığı örnek bir uygulamayı hayata geçirerek, ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet yardımında bulundu.Tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklara yardım eli uzatan Dicle Kaymakamlığı, İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül’ün talimatıyla bu kış çocukların üşümemesi için kıyafet yardımında bulundu.

Diyarbakır’ın Dicle Kaymakamlığı örnek bir uygulamayı hayata geçirerek, ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet yardımında bulundu.
Tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklara yardım eli uzatan Dicle Kaymakamlığı, İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül’ün talimatıyla bu kış çocukların üşümemesi için kıyafet yardımında bulundu. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı kapalı spor salonunda pandemi şartlarına uygun olarak düzenlenen etkinlikte, ilkokul ile lise arası yaşları değişen bin ihtiyaç sahibi çocuğa kıyafetler hediye edildi.
Kışlık kıyafetlerini alan çocuklar, soğuk havanın hakim olduğu kış günlerinde, daha sıcak vakit geçirmenin keyfini yaşayabileceklerini söyleyerek yetkililere teşekkür etti.

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