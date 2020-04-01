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Dicle Kaymakamlığından korona virüse karşı ödüllü evde kal video yarışması

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 01.04.2020 10:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamlığı, vatandaşların korona virüs salgını nedeni ile evlerinde kalmalarını özendirmek için ödüllü evde kal video yarışması düzenleyecek.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında tedbir amaçlı başlatılan evde kal çağrısını konu alan ödüllü yarışmaya, Dicle’de ikamet eden vatandaşlar başvurabilecek.

Dicle Kaymakamlığından korona virüse karşı ödüllü evde kal video yarışması

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamlığı, vatandaşların korona virüs salgını nedeni ile evlerinde kalmalarını özendirmek için ödüllü evde kal video yarışması düzenleyecek.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında tedbir amaçlı başlatılan evde kal çağrısını konu alan ödüllü yarışmaya, Dicle’de ikamet eden vatandaşlar başvurabilecek. Konu hakkında bir açıklama yapan Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, Dicleli vatandaşların bu zor günlerde evde kalmasını teşvik etmek, kısa bir süreliğine de olsa farklı bir aktiviteyle güzel zaman geçirebilmelerini sağlamak amacıyla böyle bir yarışma düzenlediklerini söyledi.
Yarışmanın şartları şöyle:
"Yarışmaya sadece Dicle İlçesinde ikamet edenler katılabilir. Çekilen video içeriğinde kişi sınırlaması yoktur, ancak ödül başvuran kişiye verilecektir. Evde kalmanın, dışarı çıkmamanın önemi anlatılırken evde kal ifadesinin kullanım zorluluğu yoktur. Çekilen videoların uzunluğu en az 15 saniye, en fazla 2 dakika olacaktır. Videolarda görüntü ve seslerin anlaşılır olması gerekmektedir.”

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