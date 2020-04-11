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Dicle Kaymakamlığı’ndan yasağa uyan vatandaşlara teşekkür

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 11.04.2020 14:38 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir Ankara ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 10 Nisan saat 00.00’dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından yasağın ilk gününde Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde sokaklar boş kaldı.Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve kısa zamanda tüm dünyada görülen korona virüs salgınına karşı, tedbir amaçlı uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağına Dicle’de uyulduğu görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir Ankara ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 10 Nisan saat 00.00’dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından yasağın ilk gününde Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde sokaklar boş kaldı.
Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve kısa zamanda tüm dünyada görülen korona virüs salgınına karşı, tedbir amaçlı uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağına Dicle’de uyulduğu görüldü. İlçe merkezinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Dicle Kaymakamlığı, resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlara teşekkür edildi. Dicle Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Dicle ilçemizde sokağa çıkma yasağına titizlikle riayet eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” denildi.

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