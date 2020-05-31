YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Dicle Kaymakamlığının düzenlediği ’evde kal’ video yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Dicle Kaymakamlığının düzenlediği ’evde kal’ video yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 31.05.2020 10:29 | Son Güncelleme

Dicle Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve korona virüs salgınına karşı, evinde kalan Dicle’deki vatandaşlara sanatsal aktivite imkanı sunan ’evde kal’ video yarışmasında dereceye girenlere ödülleri teslim edildi.Dicle Kaymakamlığı’nın düzenlemiş olduğu ’evde kal’ konulu video yarışmasında ödülleri kazanan talihlilere, hediyeleri evlerinde takdim edildi.

Dicle Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve korona virüs salgınına karşı, evinde kalan Dicle’deki vatandaşlara sanatsal aktivite imkanı sunan ’evde kal’ video yarışmasında dereceye girenlere ödülleri teslim edildi.
Dicle Kaymakamlığı’nın düzenlemiş olduğu ’evde kal’ konulu video yarışmasında ödülleri kazanan talihlilere, hediyeleri evlerinde takdim edildi. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında tedbir amaçlı başlatılan evde kal çağrısını konu alan ödüllü yarışmaya, Dicle’de ikamet eden vatandaşlar baş vurmuştu. Jüri değerlendirmesini yaptıktan sonra ödülleri hak eden ilk 5 isim belli olmuştu.
Yarışmada birinci olan Burak Özer’e dizüstü bilgisayar, ikinci olan Dilan İzgi’ye cep telefonu, üçüncü olan Yekdar Atalay’a tablet, dördüncü olan Mehmet Toprak’a kulaklık ve beşinci olan Elifnur Baytimur’a bisikleti teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır' 'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır'
Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Yasağı hiçe sayarak iskelede manzaranın tadını çıkardılar

Yasağı hiçe sayarak iskelede manzaranın tadını çıkardılar

Yılda 3 ton mantar üretiyor

Yılda 3 ton mantar üretiyor

Gaziantep’te işlek cadde ve sokaklar boş kaldı

Gaziantep’te işlek cadde ve sokaklar boş kaldı

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Diyarbakır'da bir polis uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

Diyarbakır'da bir polis uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 31 Mayıs Pazar

İmsak
03:07
Sabah
04:52
Öğle
12:22
İkindi
16:14
Akşam
19:42
Yatsı
21:19

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bağlar Belediyesi, Çevik Kuvvet Müdürlüğü’ne tam donanımlı park kazandırdı

Bağlar Belediyesi, Çevik Kuvvet Müdürlüğü’ne tam donanımlı park kazandırdı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Hz. Adem’in Torunu Enüş Peygamber'in Kabrinin Hali Içler Acısı

Hz. Adem’in Torunu Enüş Peygamber'in Kabrinin Hali Içler Acısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.