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Dicle Üniversitesi’nde eski kız öğrenci dekan yardımcısını bıçakladı

18.09.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, üniversite odasında eski bir kız öğrenci tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Dicle Üniversitesi’nde eski kız öğrenci dekan yardımcısını bıçakladı

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki yıl önce fakülteden mezun olduğu öğrenilen eski bir kız öğrenci, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz’ın odasına girdi. Henüz belirlenemeyen çantasından yemek bıçağını çıkaran kız öğrenci, Yılmaz’a saldırdı.

Saldırıda başından yaralanan Yılmaz, Dicle Üniversitesi Hastaneleri’ne kaldırıldı. Saldırgan, fakültenin güvenlik personelince yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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