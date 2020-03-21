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  4. Dicle Üniversitesinden "koronavirüsten ölüm" iddiasına yalanlama:

Dicle Üniversitesinden "koronavirüsten ölüm" iddiasına yalanlama:

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.03.2020 18:37 | Son Güncelleme

"Tamamen başka sebeplerden dolayı vefat eden hastanın ön tanı görseli paylaşılarak sanki Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği algısı oluşturulduğu görülmüş ve paylaşımın yapılmasına sebep olanlarla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır"

DİYARBAKIR (AA) - Dicle Üniversitesi (DÜ), sosyal medyada yer alan "hastanelerinde 21 yaşında bir hastanın koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat ettiği" iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

DÜ'den yapılan açıklamada, sosyal medyada ön tanı görseli paylaşılan bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddialarının yer aldığı belirtildi.

Hastaneye başvuran hastadan, tedbir amaçlı ön tanıda Kovid-19 testi istendiği ifade edilen açıklamada, test sonucunun negatif çıktığı vurgulandı.

Açıklamada, "Tamamen başka sebeplerden dolayı vefat eden hastanın ön tanı görseli paylaşılarak sanki Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği algısı oluşturulduğu görülmüş ve paylaşımın yapılmasına sebep olanlarla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

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Dicle Üniversitesi Kovid-19 yalanlama

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