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Dicle’de çocukların kar keyfi

19.01.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. Gece boyu etkisini gösteren kar yağışında çocuklar, kar topu oynamanın ve kardan adam yapmanın keyfini çıkardı.
Dicle’de dün gece saatlerinden itibaren etkisi gösteren kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Online olarak eğitimlerine devam eden çocuklar, kar yağışını sevinçle karşıladı. Çocuklar, yaptıkları kardan adam önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Cadde ve sokaklarda belediye ekiplerinin sabah saatlerinde yaptıkları yol açma çalışmaları, ilçede trafiğin sorunsuz bir şekilde akışını sağladı.

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