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Dicle’de kan bağışı kampanyası

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 10.09.2020 16:18 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Diyarbakır Kan Bağış Merkezi, Dicle ilçesinde 4 yatak kapasiteli, pandemi şartlarına uygun olan kan bağış aracıyla kan vermek isteyen vatandaşlara hizmet verdi.Türk Kızılayı Diyarbakır Kan Bağış Merkezi’nde çalışan Kan Bağış Kazanım Uzmanı Yunus Küçükkaya, Dicle ilçesinde kan bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi.

Türk Kızılayı Diyarbakır Kan Bağış Merkezi, Dicle ilçesinde 4 yatak kapasiteli, pandemi şartlarına uygun olan kan bağış aracıyla kan vermek isteyen vatandaşlara hizmet verdi.
Türk Kızılayı Diyarbakır Kan Bağış Merkezi’nde çalışan Kan Bağış Kazanım Uzmanı Yunus Küçükkaya, Dicle ilçesinde kan bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi. Küçükkaya, “Pandemi sürecinde azalan kan bağış oranlarını arttırabilmek adına yoğun çalışmalar yürütmekteyiz. Kan ihtiyacı olan hastalarımızın mağduriyet yaşamaması adına, kan bağış oranlarını yeterli seviyeye çıkartmak zorundayız. Bölgenin kan ihtiyacını karşılamak için, Dicle’de bugün kan bağışı faaliyetini yürütmekteyiz. Pandemi sürecinden dolayı seri koşullarda kan bağışına uygun kan bağışları bir doktor, kan alan uzman personel, organizatör ve şoförle hizmet vermekteyiz. 4 yatak kapasiteli, sosyal mesafeye uygun dizayn edilmiş tırdan oluşan kan bağış aracımızla, kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

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Diyarbakır Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
05:50
Öğle
12:21
İkindi
15:55
Akşam
18:43
Yatsı
20:00
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