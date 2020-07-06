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Dicle’de maskesiz sokağa çıkma yasaklandı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.07.2020 14:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasaklandı.Dicle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kent genelinde maskesiz sokağa çıkma yasaklandı.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasaklandı.
Dicle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kent genelinde maskesiz sokağa çıkma yasaklandı. Maskesiz sokağa çıkma yasağı kararı belediye hoparlörlerinden vatandaşlara duyuruldu. Yapılan duyuruda vatandaşların sağlıkları için maske takmalarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulanırken, maske takmayarak insan sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında yaptırım uygulanacağı kaydedildi.
Alınan kararın ardından güvenlik güçleri, kent genelinde maske denetimi gerçekleştirmeye başladı.

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