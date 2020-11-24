Dicle’de Öğretmenler Günü kutlandı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hükümet konağı bahçesinde düzenlenen etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari tarafından milli eğitim çelenginin Atatürk anıtına bırakılmasıyla başladı. Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mahmut Laçin, Halk Eğitimi Müdürü Mustafa Sabır birçok okul müdürü ile çok sayıda öğretmen katıldı. Etkinlikte, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş olan öğretmenlerin manevi huzurunda bir dakika saygı duruşunda bulunuldu. Pandemi şartları gözetilerek yapılan 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği, İstiklal Marşının okunmasıyla son buldu.

