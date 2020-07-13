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Dicle’de organik bağcılık yaygınlaşacak

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 13.07.2020 15:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, GAP İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edilen Eski Bağların Çardak Sistemi ile Organik Üretime Kazandırılması Projesi kapsamındaki protokolü imzaladı.Dicle Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanıp GAP’a sunulan ve desteğe hak kazanan Eski Bağların Çardak Sistemi ile Organik Üretime Kazandırılması Projesi protokolü imzalandı.

Dicle’de organik bağcılık yaygınlaşacak

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, GAP İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edilen Eski Bağların Çardak Sistemi ile Organik Üretime Kazandırılması Projesi kapsamındaki protokolü imzaladı.
Dicle Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanıp GAP’a sunulan ve desteğe hak kazanan Eski Bağların Çardak Sistemi ile Organik Üretime Kazandırılması Projesi protokolü imzalandı. Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin’in imzaladığı protokolün kapsadığı proje, organik tarımı daha da geliştirmek, yerel kalkınmayı sağlamak, ilçeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmaya katkı sunmayı hedefliyor.

Dicle’de organik bağcılık yaygınlaşacak

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