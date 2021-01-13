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Dicle’de organik bağcılık yaygınlaşıyor

13.01.2021 13:27 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yaklaşık 6 ay önce hazırlanıp GAP’a sunulan ve desteğe hak kazanan Eski Bağların Çardak Sistemi ile Organik Üretime Kazandırılması Projesi protokolü hayata geçmeye başladı.Eski Bağların Çardak Sistemiyle Organik Üretime Kazandırılması Projesi kapsamında, Başköy Bahçelievler mezrasında, Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül’ün katılımı ile birlikte fidan dikimi gerçekleşti.Proje kapsamında, organik tarımı daha da geliştirmek, yerel kalkınmayı sağlamak, ilçeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yaklaşık 6 ay önce hazırlanıp GAP’a sunulan ve desteğe hak kazanan Eski Bağların Çardak Sistemi ile Organik Üretime Kazandırılması Projesi protokolü hayata geçmeye başladı.
Eski Bağların Çardak Sistemiyle Organik Üretime Kazandırılması Projesi kapsamında, Başköy Bahçelievler mezrasında, Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül’ün katılımı ile birlikte fidan dikimi gerçekleşti.
Proje kapsamında, organik tarımı daha da geliştirmek, yerel kalkınmayı sağlamak, ilçeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırılması hedefleniyor.

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