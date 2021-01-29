Dicle’de üzüm ve badem işletme tesisin yapımına başlandı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde GAP Entegre Kalkınma Projesi kapsamında organik pestil, sucuk, üzüm suyu, badem, ceviz üretimi ve paketlenmesi yapılacak olan tesisin yapımına başlandı.

Merkez 15 Temmuz Mahallesinde yapımına başlanan üzüm ve badem işletme tesisi, 450 metrekarelik alan üzerinde hizmet verecek. Yapımının şubat ayında tamamlanması planlanan Dicle Üzüm ve Badem İşletme Tesisi Projesi hizmete açıldığında kapasite ve ihtiyaca göre 5 ile 10 arasında kadına iş imkanı sağlayacak. Proje sahibi olarak Dicle Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün üstlendiği tesisin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 120 bin, Organik Meyve Üreticileri Birliği ile Dicle Kaymakamlığı 120 bin ve GAP Kalkınma Başkanlığı’nın 560 binlik katkılarıyla olmak üzere, toplamda 800 bin liraya mal olması bekleniyor.

