YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Dicle’de vatandaşlar Kızılay’a kan bağışında bulundu

Dicle’de vatandaşlar Kızılay’a kan bağışında bulundu

27.04.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay’ı Diyarbakır Kan Bağış Merkezi tarafından Dicle ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Dicle’de vatandaşlar Kızılay’a kan bağışında bulundu

Gerekli tıbbi malzeme ve sağlık personellerini içinde barındıran, 4 yatak kapasitesi kan bağışı aracıyla ilçeye gelen Kızılay ekipleri, kan bağışı kampanyası düzenledi. Saat 10.30 ile 17.30 arasında ilçe merkezindeki saat kulesi yanında hizmet veren mobil araca gelen gönüllü vatandaşlar, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek oldu.

Kampanya hakkında bilgi veren Türk Kızlayı Kan Bağış Koordinatörü Yunus Küçükkaya, ülkede kan tedariki noktasında Kızılay kan hizmetleri, yetkili bir organ olduğunu söyledi. Kızılay’ın kan ihtiyacını karşılamak için faaliyetler yürütmekte olduğunu belirten Küçükkaya, "Herkesin malumu olduğu üzere büyük bir afet yaşadık. Allah’a çok şükür ki, vatandaşlarımızın desteğiyle de bu süreci anlımızın akıyla atlatmayı başardık. Ramazan ayı içerisinde kan bağışlarının azalmasıyla kan bağışı tedariki noktasında büyük sıkıntılar yaşadık. Ülke kan stoklarının ulusal güvenliği tehdit eder hale gelmemesi ve ameliyat ile tedavinin ertelenmemesi için tüm vatandaşlarımızı yeniden vefa borcunu, insani ve vicdani sorumluluğunu her zamanki gibi göstermek adına kan bağışına davet ediyoruz. Hayat kurtarma adına üç kişiye umut üç kişiye can olmak doğaya bir fidan armağan etmek için kan bağış mobil aracımızla hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şap nedeniyle geçici olarak kapanan Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası yeniden açılıyorŞap nedeniyle geçici olarak kapanan Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası yeniden açılıyor
Denizli Pamukkale'de AK Parti, CHP'nin sandık görevlileri listesine itiraz ettiDenizli Pamukkale'de AK Parti, CHP'nin sandık görevlileri listesine itiraz etti
Sakarya Şehir Hastanesi yükseliyorSakarya Şehir Hastanesi yükseliyor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 27 Nisan Perşembe

İmsak
03:51
Sabah
05:22
Öğle
12:22
İkindi
16:07
Akşam
19:12
Yatsı
20:36

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Perşembe

Bati eczanesi
Kayapinar
Emir eczanesi
Hazro
Çüngüs eczanesi
Cungus
Lice eczanesi
Lice
Elif eczanesi
Silvan
Karaz eczanesi
Kocakoy
Park eczanesi
Baglar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

22 yıllık kocasını genç sevgilisiyle yakaladı! Öfkeden çılgına döndü

22 yıllık kocasını genç sevgilisiyle yakaladı! Öfkeden çılgına döndü

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.