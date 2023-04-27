Dicle’de vatandaşlar Kızılay’a kan bağışında bulundu

Gerekli tıbbi malzeme ve sağlık personellerini içinde barındıran, 4 yatak kapasitesi kan bağışı aracıyla ilçeye gelen Kızılay ekipleri, kan bağışı kampanyası düzenledi. Saat 10.30 ile 17.30 arasında ilçe merkezindeki saat kulesi yanında hizmet veren mobil araca gelen gönüllü vatandaşlar, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek oldu.

Kampanya hakkında bilgi veren Türk Kızlayı Kan Bağış Koordinatörü Yunus Küçükkaya, ülkede kan tedariki noktasında Kızılay kan hizmetleri, yetkili bir organ olduğunu söyledi. Kızılay’ın kan ihtiyacını karşılamak için faaliyetler yürütmekte olduğunu belirten Küçükkaya, "Herkesin malumu olduğu üzere büyük bir afet yaşadık. Allah’a çok şükür ki, vatandaşlarımızın desteğiyle de bu süreci anlımızın akıyla atlatmayı başardık. Ramazan ayı içerisinde kan bağışlarının azalmasıyla kan bağışı tedariki noktasında büyük sıkıntılar yaşadık. Ülke kan stoklarının ulusal güvenliği tehdit eder hale gelmemesi ve ameliyat ile tedavinin ertelenmemesi için tüm vatandaşlarımızı yeniden vefa borcunu, insani ve vicdani sorumluluğunu her zamanki gibi göstermek adına kan bağışına davet ediyoruz. Hayat kurtarma adına üç kişiye umut üç kişiye can olmak doğaya bir fidan armağan etmek için kan bağış mobil aracımızla hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

