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Dicle’de Yaşlı ve Engelli Bakım Projesi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 03.03.2020 14:28 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde Yaşlı ve Engelli Bakım Projesi başlatıldı.65 yaş üstü veya engelli, tek başına yaşayan yardıma muhtaç vatandaşların ev temizliklerinin yapılması, çamaşırlarının yıkanması, bakımlarıyla ilgili hizmetleri kapsayan Yaşlı ve Engelli Bakım Projesi hayata geçirildi.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde Yaşlı ve Engelli Bakım Projesi başlatıldı.
65 yaş üstü veya engelli, tek başına yaşayan yardıma muhtaç vatandaşların ev temizliklerinin yapılması, çamaşırlarının yıkanması, bakımlarıyla ilgili hizmetleri kapsayan Yaşlı ve Engelli Bakım Projesi hayata geçirildi. Proje ile ilgili konuşan Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, “Proje neticesinde ilçemizde bulunan 10 muhtaç vatandaşımızın istihdamı sağlanmıştır. Proje kapsamındaki engelli ve bakıma muhtaç yaşlılarımızın evleri düzenli olarak temizlenmesi çalışmaları bütün köylerimizde ve ilçe merkezinde devam etmektedir" dedi.

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