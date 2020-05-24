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Dicle’de yetim ve öksüz çocuklara bayram hediyesi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 24.05.2020 10:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde hayırseverler tarafından alınan hediyeler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen çalışma masaları, 258 yetim ve öksüz çocuğa teslim edildi.Dicle’de bayram öncesi hayırseverler tarafından alınan hediyeler, Ramazan Bayramının ilk gününde 258 yetim ve öksüz çocuğa ulaştırıldı.

Dicle’de yetim ve öksüz çocuklara bayram hediyesi

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde hayırseverler tarafından alınan hediyeler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen çalışma masaları, 258 yetim ve öksüz çocuğa teslim edildi.
Dicle’de bayram öncesi hayırseverler tarafından alınan hediyeler, Ramazan Bayramının ilk gününde 258 yetim ve öksüz çocuğa ulaştırıldı. Dicle Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "258 yetim ve öksüz çocuğumuza gönderdiğiniz hediyeleri, yanına Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın aldığı çalışma masası ve sandalyeyi de ilave ederek, evlerinde teslim ettik. Bu bayramda yetim ve öksüzleri sevindiren hayırseverlerimize teşekkür ederiz" denildi.

Dicle’de yetim ve öksüz çocuklara bayram hediyesi

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