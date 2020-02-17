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Dicleli öğrencilerin bilek güreşi başarısı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.02.2020 16:47 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da düzenlenen okul sporları bilek güreşi müsabakalarında Dicle Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Muhammed Murat Aşut sağ kol 100 kilogramda il birincisi olurken, sol kol 90 kilogramda ise Uğur Akdağ 3’üncü oldu.Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Eren Şahin Eronat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kapalı spor salonunda 12 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen okul sporları bilek güreşi müsabakalarına Dicleli öğrenciler damga vurdu.

Diyarbakır’da düzenlenen okul sporları bilek güreşi müsabakalarında Dicle Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Muhammed Murat Aşut sağ kol 100 kilogramda il birincisi olurken, sol kol 90 kilogramda ise Uğur Akdağ 3’üncü oldu.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Eren Şahin Eronat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kapalı spor salonunda 12 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen okul sporları bilek güreşi müsabakalarına Dicleli öğrenciler damga vurdu. Müsabakalarda Dicle Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Muhammed Murat Aşut sağ kol 100 kilogramda il birincisi olurken, sol kol 90 kilogramda ise Uğur Akdağ 3’üncü oldu. İl birincisi olan Muhammed Murat Aşut 7-8 Mart tarihlerinde Mardin’de düzenlenecek olan bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Dereceye giren öğrencileri bilek güreşi müsabakalarına hazırlayan Atatürk Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Mahmut Bozkurt, müsabakalara zor şartlar altında hazırlandıklarını söyledi. Bozkurt, "1 gün idman yapıp, 1 gün dinlenerek hazırlandık. Bazen Necati Ceylan Lisesi’ndeki bilek güreşi masasında hazırlandık. Çocukların spor anlamında bir yerlere gelebilmesi ve çocukların hayatlarına ışık tutmak için, elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Dicle ilçemiz adına güzel bir başarı. Öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
100 kilogramda il birincisi olan Muhammed Murat Aşut da başarılarında öğretmenlerinin payının büyük olduğunu söyledi. Aşut. "Bizi zor şartlar altında müsabakalara hazırladı. Kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu.
Sol kol 90 kilogramda Diyarbakır 3’üncüsü olan Uğur Akdağ ise maçlara zor şartlar altında hazırlandıklarını, hedefinin seneye yapılacak olan müsabakada il birincisi olmak olduğunu söyledi.

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