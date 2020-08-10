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Dicle’ye portatif yüzme havuzu yapılıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 10.08.2020 17:32 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkıları ile Dicle ilçesine portatif yüzme havuzu yapılıyor.Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine kurulan yüzme havuzunun bitmesiyle başta çocuklar olmak üzere Dicle’de sıcaktan bunalan vatandaşlar serinleme imkanı bulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkıları ile Dicle ilçesine portatif yüzme havuzu yapılıyor.
Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine kurulan yüzme havuzunun bitmesiyle başta çocuklar olmak üzere Dicle’de sıcaktan bunalan vatandaşlar serinleme imkanı bulacak. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Dicle Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yücel Mavidemir, Bakanlıklarının öncülüğünde Dicle’de portatif yüzme havuzu yapımına başladıklarını söyledi. Mavidemir, "Çocuklarımızı tehlikeli baraj sularından korumak adına yararlı bir proje olacaktır. Havuzun hizmete girmesiyle çocuklar buraya gelip yüzebilecek. Portatif havuzumuz yaklaşık olarak 14 metre genişliğinde, 24 metre uzunluğunda ve 1.20 metre derinliğindedir. Gençlik ve Spor Bakanlığının Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde ilçemize özellikle dezavantajlı vatandaşların hizmetinde olacaktır. Portatif yüzme havuzumuz, kurulum çalışmaları birkaç gün içinde bittikten sonra, vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermeye başlayacaktır" dedi.

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