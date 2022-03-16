Didem Arslan da "Ağzımı bozacağım" diyerek çıldırdı! Canlı yayında inanılmaz anlar

Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programında ortalık karıştı, canlı yayında inanılmaz anlar yaşandı. Ünlü sunucu herkesin bağırıp çıldırdığı anlar da ortama adeta uyum sağladı. Kendi de çileden çıkan Didem Arslan "Ağzımı bozacağım" diyerek bağırmaya başladı.

Sevgilisi olan kızları evinde zorla tutup fuhuş yaptırmakla suçlanan dövmeci Ali Borazan iddialar sonrasında ilk kez canlı yayına bağlanıp anneyle yüzleşti. Evli ve bir çocuk annesi Özlem'i evinde zorla tutmakla itham edilen Ali Borazan, Özlem'in 9 aylık çocuğunun cinsel organında sigara söndürdüğü iddiasıyla şoke etti.

Israrlara rağmen Ali Borazan 'Özlem benim eşim çıkarmıyorum' deyince Didem Arslan kelimenin tam anlamıyla çileden çıktı. Ali Borazan yayını terk ederken Didem Arslan Yılmaz canlı yayında ağzına geleni saydı İzmir Emniyeti'ni de hedef aldı.

9 AYLIK ÇOCUĞUN CİNSEL ORGANINDA...

Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Didem Arslan Yılmaz, emniyet birimlerine ve olayda adı geçen herkese tepki gösterdi.

Didem Arslan şunları söyledi:

"Sen kimsin ya... Kadınların biri geliyor biri gidiyor fuhuş yapılıyor. Sayın İzmir Emniyet Müdürü bana 'kendi rızasıyla orada kalıyor' diyorsunuz. O kadın kendi rızasıyla kalıyorsa kameraların karşısına geçip 'ben bu adamı seviyorum kendi rızamla kalıyorum' demez mi? Allah'ınızı kitabınızı severseniz kurban olayım ya. Sonra bu kadının parçalanmış cesedini mi arayalım sizinle beraber. Olacak iş mi ya? Ben çıldıracağım ya... Şu anda kadını göstermiyor. 9 aylık bir çocuktan bahsediyoruz. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Orasına burasına sigara basmışlar. Cinsel organında sigara söndürmüşler ben söylerken çok kötü oluyorum. Yazık ya... Burası kabus evi. Ali Borazan karşısında benim de can güvenliğim yok. Tehdit edip kapattı. Bir zahmet evine gidip o kadınla bir konuşur musunuz? Bu yayını ben İzmir Emniyeti'ne yapıyorum. Başka kimseye yapmıyorum."

