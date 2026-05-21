Haluk Levent'in sağlık durumu nasıl? AHBAP'tan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Haluk Levent, konser sonrasında AFAD ile yapacağı toplantı için çıktığı yola çıktığı sırada fenalaşmıştı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada yapılan ilk müdahalede mide kanaması geçirdiği anlaşılan Levent, yoğun bakıma alınmıştı.

AHBAP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

AHBAP Derneği'nden Haluk Levent'i sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Başkanımız Haluk Levent'in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme;

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bostancı tarafından, Genel Başkanımız Haluk Levent’in sağlık durumuna ilişkin gerekli açıklamayı yapmıştır. Mide kanaması şüphesiyle acil servisten yatışı yapılan Genel Başkanımızın gerekli tetkikleri tamamlanmış; ardından gerçekleştirilen endoskopik işlemle mide kanaması durdurulmuştur. Kendisine kan transfüzyonu uygulanmış olup, takipleri devam etmektedir. Önümüzdeki 2 gün içerisinde kanamanın tekrarlanmaması halinde taburculuğu değerlendirilecektir.Başkanımız adına geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederiz."

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır