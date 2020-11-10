Didem Soydan'ın Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!

Instagram ve Twitter paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen model Didem Soydan Muharrem İnce'ye verdiği yanıtla dikkat çekti.

Berat Albayrak'ın Instagram'da yayınlandığı bir açıklamayla istifa etmesi sosyal medyanın da gündemindeydi. Albayrak'ın istifası sonrası Muharrem İnce'nin yorumu da gündem oldu. İnce paylaşımında "Ekonomiyi batıranların sağlık sorunu gerekçesiyle instagram üzerinden istifa ettiği günlere şahitlik ediyoruz. Yetmez ama Evet. Sıra sende!" dedi.

Didem Soydan ise Muharrem İnce'ye İsmail Küçükkaya'ya seçim gecesi attığı "Adam kazandı" mesajını hatırlattı. Ünlü modelin "Hocam siz mesaj atmıştınız" yorumu sosyal medyaya damga vurdu.

Didem Soydan'ın bu yanıtına da binlerce beğeni ve yorum geldi.

