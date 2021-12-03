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Didem Soydan minik bikinisiyle nefes kesti

03.12.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkadaşlarıyla Miami’ye giden Didem Soydan, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla nefes kesti. Güzel mankene beğeni ve yorum yağdı.

Didem Soydan minik bikinisiyle nefes kesti

Ünlü oyuncu Burak Deniz ile iki senelik ilişkisinin sona ermesi ardından sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapan Didem Soydan, bunlara bir yenisini daha ekledi.

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Sosyal medyayı aktif kullanan başarılı manken, aralık ayında Miami'de güneşin keyfini çıkardı.
37 yaşındaki ünlü model, pembe ipli bikini altıyla dikkatleri çekti.

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Özel hayatı ve sosyal medyadan paylaştığı pozlarla sık sık gündeme gelen Didem Soydan, yakın arkadaşı Umut Eker ile birlikte gittiği Miami'de tatiline devam ediyor.

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Tepki çeken paylaşım! Yorum yağdıTepki çeken paylaşım! Yorum yağdı
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Didem Soydan
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