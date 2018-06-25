Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu. İnce, "Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz yenilmişsinizdir. 'Bunu kabul etmiyorum, sokaklara çıkalım' bu demokrasi değil ki. Açık ara bir durum var, bu demokrasiye saygısızlıktır. Ben o noktada değilim. Galip gelmiştir, yapılacak bir şey yoktur. Galip geldiğinde kutlayamıyorsan yarışa girmeyeceksin" dedi.

Ünlü model Didem Soydan ise İnce'ye destek mesajı attı. Soydan attığı tweette "Sizi seviyoruz ve bu elli gün içinde yeşerttiğiniz umutlar için teşekkür ederim.Ha bu arada sizi sevmeye ve destekleme devam edeceğiz" yazdı.

Bunun üzerine kendisine yorum yağdı. Bir takipçisi ise hadsiz bir yorumla Soydan'ı çileden çıkardı. "KabakulakPasa" adlı takipçi Soydan'a "Sen de o g.. olduğu sürece incenin en büyük moral kaynağı olacağın garanti" yazdı.

Didem Soydan ise bu çirkin mesajı tepkisiz kalmayarak şu yanıtı verdi:

"Siz tabi g.. ile iletişime inandığınızdan ve bu şekilde sonuç aldığınızdan her şeyi g..e bağlamanız normal. Bizler konuşarak iletişime geçtik bu arada güzel oluyor. Sana g.. herif desem şahane gö...me hakaret olacak o yüzden demeyeceğim"

