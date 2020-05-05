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Didim 4. Vegan Festivali iptal edildi

AYDIN HABERLERİ  | 05.05.2020 09:29 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl 3.

Didim 4. Vegan Festivali iptal edildi

Geçtiğimiz yıl 3. düzenlenen, yaklaşık 200 bine yakın kişinin ziyaret ettiği ve bu yılda 28-31 Mayıs günlerinde düzenlenmesi planlanan Didim Vegan Festivali, alınan kararla iptal edildi.
Didim Vegan Festivalinin iptal edilmesiyle ilgili olarak Didim Belediyesinden yapılan açıklamada “Katılımcı sayısı her yıl artan, Dünya’nın sayılı Vegan Festivallerinden Didim Vegfest için hazırlandınız, özlediniz, biliyoruz. Bu yıl, içinde bulunduğumuz olağanüstü durum sebebi ile maalesef iptal etmek zorunda kaldığımız Vegfest’te, sağlıklı günlerde, çok daha büyük bir katılım ve hazırlık ile 2021’de görüşmek üzere” denildi.

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