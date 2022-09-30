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Didim açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

30.09.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didim açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında tekneyle yurt dışına geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batıköy Mahallesi karşısında denizde tekneyle Yunanistan'a geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri öne sürülen M.A.G, F.K. ve M.U. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

Yabancı uyruklular ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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