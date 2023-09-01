Didim Barış şenliklerinden renkli anlar

Didim Belediyesi’nce düzenlenen Geleneksel Barış Şenliği renkli görüntülerle başladı. 31 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak olan Barış Şenliklerinin ilk gününde “Barış için dans et” adı altında Altınkum Yalı Caddesi üzerindeki yeşil alanda zumba dans gösterimi gerçekleştirildi. Etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, dans eğitmeni Pınar Bidan ve ekibi tarafından dans etkinliği gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliği Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcıları E. Öznur Gündoğdu ile İ. Metin Başer, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Seyrani Bozkaya da takip etti.Dans gösteriminin ardından Başkan yardımcısı E. Öznur Gündoğdu, etkinliğe destek olan Pınar Bidan ve ekibine çiçek vererek teşekkür etti.

Ardından Yalı Caddesinde yer alan Vegan Büfe’de, vegan olarak hazırlanan vegan makarna vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. “Barış tabakta başlar” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 500 kişiye makarna dağıtılırken, Başkan Atabay’da vatandaşlara makarna ikram etti. Başkan Atabay barış şenliklerinin ilk gününde renkli etkinliklerle açtıklarını ifade ederek, 1 Eylül Dünya Barış günü dolayısıyla düzenleyecekleri tüm etkinliklere Didim halkını davet etti.

