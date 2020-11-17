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Didim Belediye Başkanı Atabay çalışmaları denetledi

AYDIN HABERLERİ  | 17.11.2020 11:31 | Son Güncelleme

Didim Belediyesi A.

Didim Belediyesi A. Deniz Atabay Didim Belediyesi’ne ait Beton Parke Kilit Taş Üretim Tesislerini ziyaret etti.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ve Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, Didim Belediyesi’nin faaliyetlerini yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak için Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı Beton Parke Kilit Taşı Üretim Tesisini ziyaret ettiler. Üretim hakkında birim amirlerinden bilgi alan Başkan Atabay, “Belediyemiz tarafından yapılan parke üretim tesisi sayesinde kamu kaynaklarını doğru ve etkili kullanarak hem tasarruf ediyoruz hem de kaliteli taşlar üretiyoruz” dedi.

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