Didim Belediye Başkanı Atabay'a yönelik sopalı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ile avukatının restoranda sopalı bir grubun saldırısına uğradığı anların görüntülerinin yer aldığı güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Görüntülerde, Didim Marina'da bulunan restorana gelen kişilerin, sopalarla Deniz Atabay ile avukatı Nizamettin Bulut'a vurduğu görülüyor. İş yeri çalışanları, zaman zaman araya girip saldırıyı engellemeye çalışıyor.

Didim Marina'da 14 Haziran gecesi bir restorana sopalarla gelen grup, Belediye Başkanı Deniz Atabay ile avukatı Nizamettin Bulut'a saldırmış, zanlılar, garsonların müdahalesiyle olay yerinden uzaklaşmıştı.

Vücudunda darp izi bulunduğu belirtilen Atabay ve Bulut, sağlık kontrolü için hastaneye götürülmüş, yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı.

Deniz Atabay, saldırının, ruhsatsız olduğu için bir otelin mühürlenmesinden kaynaklandığını savunmuştu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz