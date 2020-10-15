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Didim Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 15.10.2020 12:52 | Son Güncelleme

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler belirlenen program dahilinde kentin farklı bölgelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.
Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler belirlenen program dahilinde kentin farklı bölgelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, Çamlık Mahallesi 470/1 sokakta yol tamiratı ve Atatürk Bulvarı üzerinde beton kaldırım yapımı gerçekleştiriliyor.
Faaliyetler hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Her geçen gün büyüyen ve gelişen kentimizde, vatandaşlarımızın kaliteli ve konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için çalışmalarımız belirlenen program çerçevesinde hızla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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