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Didim Belediyesi İstanbul’daki fuara katılacak

İHA İHA
31.01.2024 10:30 | Son Güncelleme:
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EMİTT kapılarını 27. kez açmak için hazırlanırken, 6-9 Şubat tarihleri arasından İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek fuara Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği (DİTAB) öncülüğünde katılan Didim Belediyesi hazırlıklarını tamamladı.

Didim Belediyesi İstanbul’daki fuara katılacak

Fuarda kurulacak olan Didim standında Didim Belediyesi, sivil toplum kuruluşları, dernekler, oteller ve turizmciler Didim’in tanıtımını gerçekleştirecek. EMİTT Fuarı’nda, Didim 7. holde 7351 numaralı stantta yer alacak.

Didim’in turizm profesyonelleri ve sektör temsilcileri doğası, havası, denizi, tarihi ile önemli turizm kentleri arasında yer alan Didim’i en iyi şekilde tanıtma gayreti gösterecek. Fuar alanında yer alacak Didim standında 7 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’de açılış kokteyli gerçekleştirilecek.

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