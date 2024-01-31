Didim Belediyesi İstanbul’daki fuara katılacak

Fuarda kurulacak olan Didim standında Didim Belediyesi, sivil toplum kuruluşları, dernekler, oteller ve turizmciler Didim’in tanıtımını gerçekleştirecek. EMİTT Fuarı’nda, Didim 7. holde 7351 numaralı stantta yer alacak.

Didim’in turizm profesyonelleri ve sektör temsilcileri doğası, havası, denizi, tarihi ile önemli turizm kentleri arasında yer alan Didim’i en iyi şekilde tanıtma gayreti gösterecek. Fuar alanında yer alacak Didim standında 7 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’de açılış kokteyli gerçekleştirilecek.

