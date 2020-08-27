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Didim Belediyesi “onlarca ağacın kesildiği” yönündeki haberlere cevap verdi

AYDIN HABERLERİ  | 27.08.2020 17:42 | Son Güncelleme

Didim Belediyesi, Hisar Mahallesi’nde yapılan yol yapım çalışmaları esnasında “onlarca” ağacın kesildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Didim Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “ İki gündür bazı yayın organlarının Hisar Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz yol yapım çalışmaları hakkında yalan, yanlı ve suni bir gündem oluşturma çabalarını üzülerek takip ediyoruz.

Didim Belediyesi, Hisar Mahallesi’nde yapılan yol yapım çalışmaları esnasında “onlarca” ağacın kesildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Didim Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “ İki gündür bazı yayın organlarının Hisar Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz yol yapım çalışmaları hakkında yalan, yanlı ve suni bir gündem oluşturma çabalarını üzülerek takip ediyoruz. Alanda yapılan çalışmalarda yanlı içeriklerde bahsedildiği gibi “onlarca” ağacın kesilmesi söz konusu değildir. Bölgede, mevcut yolun dahi 4-5 metre içerisinde bulunan ve bölge halkına sağlıklı bir ulaşım imkanı sağlamak amacıyla yapımına başladığımız yolun tam üzerinde yer alan 4 okaliptüs ve 1 kara selvi ağacı alınmış olup, ekiplerimizin uzun uğraşları sonucu birçok ağacın alınmaması için projede gerekli değişiklikler yapılmıştır. Didim’in eşsiz doğasını korumak adına verdiğimiz onca mücadele ortada iken, doğa dostu kimliği ile tüm bu mücadelelerde bizler ile dayanışma içerisinde olan Didim Halkı’nın bu gibi karalama kampanyalarına itimat etmeyeceğine olan inancımız sonsuzdur” denildi.

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