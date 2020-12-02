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Didim Belediyesi vatandaşları yalnız bırakmıyor

AYDIN HABERLERİ  | 02.12.2020 16:39 | Son Güncelleme

Ülkemizde ve dünyada yeniden artış gösteren Korona virüs salgını nedeniyle, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında yayınlanan akşam 9 ve sabah 5 arasında geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasında, Didim Belediyesi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.Didim Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle yapılan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların yanında olabilmek için harekete geçti.

Ülkemizde ve dünyada yeniden artış gösteren Korona virüs salgını nedeniyle, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında yayınlanan akşam 9 ve sabah 5 arasında geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasında, Didim Belediyesi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
Didim Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle yapılan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların yanında olabilmek için harekete geçti. Başkan Atabay’ın talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tüm mahallelerimizde gruplar halinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda vatandaşları ziyaret ederek, gıda paylaşımlarında bulundu.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Akşamları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, vatandaşlarımızla gıda paylaşımlarında bulunduk. Salgın boyunca vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

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