Didim Belediyesi yağış sonrası olumsuzlukları anında giderdi

Didim’de kentin bazı bölgelerinde sağanak yağış ve fırtına nedeniyle yıkılan ağaçlar Didim Belediyesi ekiplerinin anında müdahalesinin ile yerlerinden kaldırıldı.

İlçede yaşanan olumsuzlukları gidermek için yoğun mesai harcayan Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, fırtınadan dolayı yıkılan ağaçları iş makineleri yardımı ile bulundukları yerlerden kaldırarak bölgede gerekli temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yağış ve fırtınalı havanın etkisi ile ilçede yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için belediye ekiplerini alarm durumuna geçirdiklerini belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları adına ekiplerimiz 7/24 görevlerini gerçekleştirmektedir” ifadelerine yer verdi.

