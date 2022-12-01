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Didim Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

01.12.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları devam ediyor.Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatı ile ilçede başlatılan hizmet seferberliği hız kesmeden devam ediyor.

Didim Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatı ile ilçede başlatılan hizmet seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akbük Mahallesi 2089 Sokak’ta başlatılan yol yapım, yenileme ve altyapı çalışmalarında sona gelindi. Ekipler, sokak üzerinde bulunan yolda zamana bağlı oluşan dezenformasyonları gidererek hizmeti Akbüklü vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

Didim kent genelinde yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Didim için çalışıyor, Didimliler için hizmet üretiyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Akbük Mahallesi’nde başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz, 2089 Sokak üzerinde yol yapım, yenileme ve altyapı çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalarımız kısa zaman içinde son bularak hizmetimiz vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Didim ve Didimliler için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

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