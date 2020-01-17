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  4. Didim Belediyesinde asgari ücret 2500 TL oldu

Didim Belediyesinde asgari ücret 2500 TL oldu

AYDIN HABERLERİ  | 17.01.2020 17:37 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "CHP’li belediyelerde asgari ücretin net 2 bin 500 TL olacak" açıklamasının ardından Didim Belediye Başkanı A.

Didim Belediyesinde asgari ücret 2500 TL oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "CHP’li belediyelerde asgari ücretin net 2 bin 500 TL olacak" açıklamasının ardından Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay kararın uygulanması için talimat verdi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaoğlu’nun vaadinin ivedilikle yerine getirileceğini belirten Başkan Atabay "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Parti’li belediyelerde çalışan personellerin ücretlerinde iyileştirme yapılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Biz sosyal belediyecilik anlayışını benimsemiş belediyeler olarak, bu kararın sonuna kadar destekçisiyiz. Bu günden itibaren belediyemizde asgari ücret net 2 bin 500 Türk Lirası olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi daima işçinin ve emekçinin yanında olmuştur ve bu şekilde devam devam edecektir" dedi.

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