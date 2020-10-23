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Didim Belediyesi’nden “Kazasız Kul Olmaz” farkındalık projesine destek

AYDIN HABERLERİ  | 23.10.2020 10:42 | Son Güncelleme

Didim Belediyesi Didim’de gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk projelerine destek vermeye devam ediyor.Sürücülerdeki, dalgınlık, dikkatsizlik, istemsiz aşırı hız, yola bakıp görememek, gibi psikolojik dikkat bozukluğu beraberinde ölümcül kazalara neden olabiliyor.

Didim Belediyesi Didim’de gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk projelerine destek vermeye devam ediyor.
Sürücülerdeki, dalgınlık, dikkatsizlik, istemsiz aşırı hız, yola bakıp görememek, gibi psikolojik dikkat bozukluğu beraberinde ölümcül kazalara neden olabiliyor. Türkiye’nin kanayan yarası olan Trafik kazaların azalması için 2009 yılından bu yana devam eden sanat danışmanlığını Zihni Göktay’ın yaptığı “Kazasız Kul Olmaz” isimli farkındalık projesi kuralların haritasını çıkartmak üzere Didim’de gerçekleştirmiş olduğu trafik araştırması sona erdi.
Didim Belediyesi’nin katkılarıyla Didim’de gerçekleştirilen projenin danışmanlığını Bedri Altıntaş, Sami Balcı, Ruhi Özcan, Av Adnan Tüzün, Ali Yücel Güler, Mehmet Ali Nalbant üstlenirken, proje kapsamında yönetmen oyuncu Zahrettin Çelik ve ekibi tarafından kavşak, cadde, tali yollarda gözlemler yaptı. Didim’de yapılan gözlemler ve gelen bilgiler ışığında veriler dünyada ilk olan “Farkındalık Afişi” ile şehrin her yanına araştırma sonuçları olarak asıldı, basın ve medya yoluyla halka sunuldu.
Yapılan araştırma ile ilgili açıklamalarda bulunan “Kazasız Kul Olmaz” projesinin kurucusu oyuncu yönetmen Zahrettin Çelik, “ Ülkemizin güzide turizm kentlerinden birisi olan Didim, diğer kentler gibi vasat durumda değil. Turizm bölgesi olmasından dolayı farklı şehirlerden gelen insanların o şehirdeki davranışları görebiliyoruz. Bunu İngiliz ve Almanlar da çok görebiliyoruz. Çok fazla yaya geçidi kullanıyorlar. Çünkü ülkelerinde trafik eğitimi çocuk yaşta başlıyor, bizimde en çok önemsediğimiz konu bu çocuk yaşta trafik adabı muaşereti vermek. Didim Belediyesi’nin kentin her noktasında yapmış olduğu yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları insanın ruh halini pozitif etkiliyor. Bazı ağaçların dalları yollun görüş mesafesi kısıtladığından Belediye ekipleri belirlediğimiz noktalarda budama çalışmaları yaptılar. Böylelikle kazaların azalmasını sağladık. Projenin kentte doğru işleyebilmesi için desteklerini bizden esirgemeyen Didim Belediye Başkanımız A.Deniz Atabay’a teşekkür ederim” dedi.
Didim’de gerçekleştirilen Kazasız Kul Olmaz isimli sosyal sorumluluk projesinin yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Her yıl binlerce vatandaşımızı trafik terörüne kurban veriyoruz. Trafikte yapılacak en küçük bir hata tarifi mümkün olmayan acıların yaşanmasına sebep olabilir. Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım” ifadelerini kullandı.
“Ünlüler destek veriyor”
Gerçekleştirilen projeye, Megastar Tarkan, Zihni Göktay Sinan Çalışkanoğlu, İzel, Ferat Üngür, Derya Uluğ, Alper Kul ,Betül Demir, Yonca Evcimik bir çok ünlü ismin yanı sıra kurum kuruluşların büyük destek veriyor. Kazasız Kul Olmaz isimli farkındalık projesi kapsamında 39 gün boyunca yapılan araştırmada, Araçta maske takanlar yüzde 40, Emniyet kemeri takanlar yüzde 45, Kask takanlar (sivil) yüzde 30, Kask takanlar (Kurye) yüzde 70, Yayalara saygı yüzde 30, Genel hoşgörü yüzde 56, Sürücü stresi yüzde 48 olarak sonuçlandı.

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