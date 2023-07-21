Didim Belediyesi’nden KPSS’ye girecekler için ücretsiz otobüs

Bu yıl (KPSS) Kamu Personeli Seçme Sınavı 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Didim’den sınava katılacak vatandaşlar için Didim Belediyesi pazar günü saat 07.00’de Didim Belediyesi önünden araç kaldıracak. Konu ile ilgili sosyal medya hesaplarından bilgilendirmede bulunan Didim Belediyesi “KPSS’ye girecek vatandaşlarımız için 23 Temmuz Pazar günü saat 07.00’de Didim Belediyesi önünden araç kaldırılacaktır. Belediyemiz halk masasından ya da 444 81 09 ‘u arayarak kayıt yaptırabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

