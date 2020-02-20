Didim Belediyesi’nden yeni peyzaj çalışması için ilk adım

Aydın’ın Didim ilçesinde, belediye tarafından kentin ana caddelerine Jakaranda ağacı dikimi yapıldı. Başkan Atabay, 2 bin 300 adet alınan ağaçların şehrin ana cadde ve bulvarlarına dikileceğini belirtti.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, ilçenin cadde ve bulvarlarına dikimi gerçekleştirilecek olan tropikal Jakaranda ağacıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Başkan Atabay, Aydın’da ilk kez bu tür bir ağacın dikiminin yapılacağını ifade ederek, "Bu konuyla ilgili olarak yaklaşık 2,5 yıllık bir çalışma gerçekleştirdik. Bizzat bu konuyla kendim ilgilendim. Yaptığımız araştırmalar neticesinde Tropikal bir ağaç türü olan ve yetişme koşulu anlamında da ilçemizde yetişebilecek olan Jakaranda ağacında karar kıldık. Mor renkte çiçek açan bu ağaçlar yılın 6 ayı çiçek olarak, 6 ayda yeşil olarak kalan bir yapıya sahip. Bu konuyla ilgili muhtelif yerlerden bilgiler aldık. Ziraat mühendisler, Peyzaj yapan firmalar ve üreticilerle görüştük. Ülkemizde de seralarda yetiştirildiğini öğrendik ve İzmir Bayındır’dan tanesi 220 TL’den 300 adet satın aldık. Ayrıca bu ağacı kendi seramızda da üretimine geçeceğiz” dedi.

Başkan Atabay, ilk etapta kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde dikim yapacaklarını kaydederek “Peyzaj anlamında kentin en işlek cadde ve bulvarlarına dikerek Didim’i özgü bir peyzaj çalışması gerçekleştirmek istiyoruz. Didim’in simgesel ağacı haline getirmek istiyoruz. Bu ağaçlar 5-6 yıl içerisinde istediğimiz boyuta ve görüntüye sahip olacak. Turizm kenti olan ilçemizde, gelen misafirlerimiz bu ağaçların altında çektiği fotoğraflarla da kentin tanıtımına katkı sunacak” dedi.

Basın toplantının ardından Başkan Atabay, Başkan yardımcıları, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP ilçe yöneticileri, belediye birim amirleri ve vatandaşların katılımıyla cumhuriyet caddesi üzerinde belirlenen yerlere ağaç dikimi gerçekleştirildi.

