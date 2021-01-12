YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim Belediyesi’nin SGK borçları konusu Şubat’a ertelendi

Didim Belediyesi’nin SGK borçları konusu Şubat’a ertelendi

12.01.2021 10:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Didim Belediyesi’nin SGK borçları konusu Şubat’a ertelendi

Didim Belediye meclisinin Ocak ayı meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı.

Didim Belediye meclisinin Ocak ayı meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı. Toplantıda Huzur hakkı ücretleri, Amatör spor kulüplere yardım konusunda karar alınırken, SGK’ya olan borçlar konusu Şubat ayı meclisine ertelendi.
Didim Belediye Meclisinin Ocak ayı ikinci oturumu yapıldı. Belediye başkanı A. Deniz Atabay başkanlığındaki toplantıya tüm meclis üyeleri eksiksiz katıldı. Gündemin ilk maddesinde Belediye Meclis, Denetim ve İhtisas Komisyon Üyelerine yapılacak "huzur hakkı" ücretleri ele alındı. Madde komisyon raporu doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise 2021 mali yılı içerisinde amatör spor kulüplerine sporu teşvik amacı ile 6360 sayılı yasa gereği yapılacak nakdi yardım ele alındı. Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde ise Deniz Yıldızları Gündüz Bakımevi Kreşi’nin destek hizmetleri müdürlüğüne bağlı faaliyet göstermesi konusu görüşüldü. Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde ise SGK’ya olan borçlar ele alındı. Maddeyle ilgili olarak Komisyonun Şubat ayına ertelenmesi talebi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde yer alan Fen İşlerine ek ödenek verilmesi konusu oy birliğiyle kabul edildi.

Didim Belediyesi’nin SGK borçları konusu Şubat’a ertelendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Aydın Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:51
Sabah
08:17
Öğle
13:22
İkindi
15:55
Akşam
18:17
Yatsı
19:38

Aydın Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Acar Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Efe Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Aydın'da baraj suyu çekilince eski mahallenin kalıntıları ortaya çıktı

Aydın'da baraj suyu çekilince eski mahallenin kalıntıları ortaya çıktı

Kaymakam Şahin zeytin hasadı yaptı

Kaymakam Şahin zeytin hasadı yaptı

Hırsızlar bu sefer elektrik direklerine göz dikti

Hırsızlar bu sefer elektrik direklerine göz dikti

Hırsızlar bu sefer elektrik direklerine göz dikti

Hırsızlar bu sefer elektrik direklerine göz dikti

Aydın kışa hasret kaldı

Aydın kışa hasret kaldı

Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.