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Didim Belediyespor, İncirliova’ya direnemedi; 1-3

AYDIN HABERLERİ  | 08.03.2020 17:43 | Son Güncelleme

Aydın Süper Amatör ligi 1.

Didim Belediyespor, İncirliova’ya direnemedi; 1-3

Aydın Süper Amatör ligi 1. grupta sezonun son maçında Didim Belediyespor, sahasında İncirliova Belediyespor’a 1-3 mağlup oldu.
Aydın Süper Amatör ligi 1. grupta sezonun son maçında Didim Belediyespor evinde İncirliova’yı ağırladı. Didim Atatürk stadında oynanan maçı her iki kulübün yöneticileri ile az sayıda sporsever takip etti.
Maç hızlı başlayan konuk ekip İncirliova Belediyespor Halil İbrahim’in 10. dakikada attığı golle 0-1 öne geçti. Didim Belediyespor ise golden sonra maçta dengeyi sağlayarak 30. dakikada Emin’in attığı golle skora denge getirdi, 1-1. 37. dakikada İncirliova Belediyespor golcüsü Halil İbrahim kalecinin yanından topu ağlara gönderdi ve skoru 1-2 yaptı. İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında her iki takımda kontrollü futbol oynarken 80. dakikada bir kez daha sahneye çıkan İncirliova’lı Halil İbrahim kendisinin ve takımının 3. golünü atarak hatrick yaptı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca İncirliova, Didim deplasmanında 3 puanı 3 golle alarak sezonu galibiyetle kapattı.

Didim Belediyespor, İncirliova’ya direnemedi; 1-3

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