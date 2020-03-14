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Didim Belediyespor voleybolda altyapı çalışmalarına başladı

AYDIN HABERLERİ  | 14.03.2020 09:31 | Son Güncelleme

Didim Belediyespor, futbolun yanı sıra voleybol takımı ile alt yapı çalışmaları başladı.Didim kapalı spor salonunda yapılan ilk antrenman üç antrenör ve yaklaşık 50 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Didim Belediyespor voleybolda altyapı çalışmalarına başladı

Didim Belediyespor, futbolun yanı sıra voleybol takımı ile alt yapı çalışmaları başladı.
Didim kapalı spor salonunda yapılan ilk antrenman üç antrenör ve yaklaşık 50 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Antrenmanı kulüp başkanı Bedri Altıntaş da yerinde izledi.
Spora ve sporcuya her zaman destek vermeye çalıştıklarını belirten Kulüp Başkanı Bedri Altıntaş, “Didim Belediyespor olarak amatör çocuklarımızı deneyimli antrenörlerimiz ile çalıştırarak profesyonel sporcu seviyesine çıkarmaya çalışıyoruz. Ücretsiz olarak sunduğumuz bu hizmetten faydalanan çocuklarımız belki de yarın Uluslararası sportif faaliyetlerde Didim’imizi temsil edecek ve bize bunun gururunu yaşatacak. Buradan bütün teknik ekibimize ve çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi
Antrenör Ahmet Şen ise “Antrenmanlarımıza yeni başladık ve şimdiden yaklaşık elli öğrenciye ulaştık. Daha önce olduğu gibi bu sene de oluşturacağımız takımımızın ilk saniyeden itibaren ciddiyetle ve adım adım ilerleyeceğine eminim” dedi.

Didim Belediyespor voleybolda altyapı çalışmalarına başladı

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