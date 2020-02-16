YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim Belediyespor:1 Kuşadasıspor: 0

Didim Belediyespor:1 Kuşadasıspor: 0

AYDIN HABERLERİ  | 16.02.2020 20:17 | Son Güncelleme

Aydın Süper Amatör Lig 1.

Didim Belediyespor:1 Kuşadasıspor: 0

Aydın Süper Amatör Lig 1. G0rup karşılaşmasında Didim Belediyespor, Kuşadasıspor’u 1-0 mağlup etti.
Aydın Süper Amatör Lig 1. Grupta haftanın maçında Didim Belediyespor evinde ligin iddialı ekiplerinden Kuşadasıspor’u ağırladı. Didim Atatürk stadında güzel havda oynanan maçı Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, Didim Belediyespor kulüp başkanı Bedri Altıntaş ve iki kulüp yöneticileri birlikte izledi. Didimli spor severlerde maça büyük ilgi gösterdi.
Karşılaşmanın 24. dakikasında Didim Belediyespor’un kazandığı penaltıyı Rafet gole çevirdi ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında Didim Belediyespor Muhammet Aka ve Emin’in ayağında çok sayıda net gol pozisyonunda yararlanamadı ve maç 1-0 sona erdi.

Didim Belediyespor:1 Kuşadasıspor: 0

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREngin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar! Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Ağır yaralanan motorsiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ağır yaralanan motorsiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın Namaz Vakitleri 16 Şubat Pazar

İmsak
06:30
Sabah
07:51
Öğle
13:28
İkindi
16:26
Akşam
18:54
Yatsı
20:10

Aydın Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Coşkun Eczanesi
Merkez
Kemer Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Ali Çankır, güven tazeledi

Ali Çankır, güven tazeledi

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.