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Didim Devlet Hastanesinde ilk kez PEG açıldı

24.02.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Didim Devlet Hastanesinde ilk kez PEG açıldı

Aydının Didim ilçesinde Devlet Hastanesi bünyesinde tarafından yoğun bakım hastaları ve felçli hastaların ağızdan besin alamaması durumunda hastalar için önemli bir destek tedavi olan PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi Tüpü Yerleştirilmesi) işlemi başarı ile yapıldı.Hastane Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Ethem Bilgiç ve ameliyathane ekibi tarafından gerçekleştirilen PEG işlemi hakkında Hastane Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.

Aydının Didim ilçesinde Devlet Hastanesi bünyesinde tarafından yoğun bakım hastaları ve felçli hastaların ağızdan besin alamaması durumunda hastalar için önemli bir destek tedavi olan PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi Tüpü Yerleştirilmesi) işlemi başarı ile yapıldı.
Hastane Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Ethem Bilgiç ve ameliyathane ekibi tarafından gerçekleştirilen PEG işlemi hakkında Hastane Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Ethem Bilgiç tarafından bilgiler verildi. Bilgiç “Beslenemeyen hastalarda tercih edilen bir yöntem olan PEG uygulaması için daha önce hastalarımızı Didim dışındaki hastanelere göndermek zorunda kalıyorduk. PEG işlemi yapılacak olan hastalarımız ve yakınları için başka hastanelere sevk nedeniyle bir takım sorunlar yaşamaktaydı. Hastanemizde başarılı bir şekilde uygulanmaya başlanan işlem sayesinde hastalarımız daha önce yaşamış oldukları sıkıntılar da ortadan kalkmış oldu ve başka hastanelere sevk işlemi yapmamıza gerek kalmadı.”dedi.
PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi)işlemi nedir; “Ağız yoluyla gıda alamayan hastaların beslenmesini sağlamak amacıyla bir alternatif yol olarak karın duvarından geçirilen esnek bir tüpün mideye yerleştirilmesi işlemidir. Bu uygulama katı sıvı gıdaların ve/veya ilaçların yemek borusundan geçmeksizin doğrudan mideye ulaşmasını sağlar. Bu yöntem özellikle uzun süre yoğun bakım servislerinde yatan, herhangi bir sebepten dolayı yutma refleksi kaybolmuş olan hastaların beslenmesi için gereklidir.”

Didim Devlet Hastanesinde ilk kez PEG açıldı

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