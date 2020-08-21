Didim Devlet Hastanesi’nde Yeni Bir Uygulama Hayata Geçti

Didim Devlet Hastanesinde hayata geçirilen yeni uygulama ile birlikte artık Engelli Sağlık Kurulu Raporları verilmeye başlandı.

Didim Devlet Hastanesi’nde hayata geçirilen uygulama sonrasında artık vatandaşlar merkez veya çevre ilçelerdeki hastanelere gitmek zorunda kalmayacak. Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda artık Didim Devlet Hastanesi’nde engelli raporu alınabilecek. Konu ile ilgil Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Sağlık Bakanlığı’yla yapılan görüşmeler sonucunda hastaneye engelli sağlık kurulu raporu düzenleme yetkisi verildi. Hastane bünyesinde oluşturulan heyetle birlikte her Çarşamba Engelli Sağlık Kurulu Raporu verilebilecek. Vatandaşlar Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden heyet için randevu alarak merkezdeki ve çevre ilçelerdeki hastanelere gitmeden uygun görülmesi halinde raporlarını alabilecekler” ifadelerine yer verildi.



