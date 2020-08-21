YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim Devlet Hastanesi’nde Yeni Bir Uygulama Hayata Geçti

Didim Devlet Hastanesi’nde Yeni Bir Uygulama Hayata Geçti

AYDIN HABERLERİ  | 21.08.2020 16:16 | Son Güncelleme

Didim Devlet Hastanesinde hayata geçirilen yeni uygulama ile birlikte artık Engelli Sağlık Kurulu Raporları verilmeye başlandı.Didim Devlet Hastanesi’nde hayata geçirilen uygulama sonrasında artık vatandaşlar merkez veya çevre ilçelerdeki hastanelere gitmek zorunda kalmayacak.

Didim Devlet Hastanesi’nde Yeni Bir Uygulama Hayata Geçti

Didim Devlet Hastanesinde hayata geçirilen yeni uygulama ile birlikte artık Engelli Sağlık Kurulu Raporları verilmeye başlandı.
Didim Devlet Hastanesi’nde hayata geçirilen uygulama sonrasında artık vatandaşlar merkez veya çevre ilçelerdeki hastanelere gitmek zorunda kalmayacak. Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda artık Didim Devlet Hastanesi’nde engelli raporu alınabilecek. Konu ile ilgil Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Sağlık Bakanlığı’yla yapılan görüşmeler sonucunda hastaneye engelli sağlık kurulu raporu düzenleme yetkisi verildi. Hastane bünyesinde oluşturulan heyetle birlikte her Çarşamba Engelli Sağlık Kurulu Raporu verilebilecek. Vatandaşlar Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden heyet için randevu alarak merkezdeki ve çevre ilçelerdeki hastanelere gitmeden uygun görülmesi halinde raporlarını alabilecekler” ifadelerine yer verildi.

Didim Devlet Hastanesi’nde Yeni Bir Uygulama Hayata Geçti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:22
Öğle
13:17
İkindi
17:00
Akşam
20:01
Yatsı
21:24

Aydın Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Karataş Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
12 yıllık can dostunu bulana ödül verilecek
12 yıllık can dostunu bulana ödül verilecek
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İlçe ve Büyükşehir belediyelerin ortaklaşa işlettiği 6 plaj mavi bayrak aldı
İlçe ve Büyükşehir belediyelerin ortaklaşa işlettiği 6 plaj mavi bayrak aldı
Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor
Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.