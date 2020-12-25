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Didim Devlet Hastanesi’ne Aydın Su Ürünleri Üreticileri Birliği’nden solunum cihazı bağışı

AYDIN HABERLERİ  | 25.12.2020 11:43 | Son Güncelleme

Aydın Su Üreticileri Birliği tarafından Didim Devlet Hastanesi’ne mekanik ventilatör cihazı bağışladı.Aydın Su Ürünleri Üreticileri Birliği tarafından Didim Devlet Hastanesi’ne Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılması için 2 adet mekanik ventilator solunum cihazı bağışlandı.

Aydın Su Üreticileri Birliği tarafından Didim Devlet Hastanesi’ne mekanik ventilatör cihazı bağışladı.

Aydın Su Ürünleri Üreticileri Birliği tarafından Didim Devlet Hastanesi’ne Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılması için 2 adet mekanik ventilator solunum cihazı bağışlandı. Didim Kaymakamı Halil Avşar, birlik adına bağışta bulunan Birlik Başkanı Tolga Vural’a teşekkür plaketi verdi. Plaket törenine AK Parti İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, Hastane Başhekimi Op. Dr. Ethem Bilgiç ve hastane yöneticileri katıldı. Didim Kaymakamı Halil Avşar, duyarlı bağışlarından dolayı Aydın Su Ürünleri Üreticileri Birliği’ne teşekkür etti.

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