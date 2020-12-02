YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim Devlet Hastanesi’ne ventilatör cihazı bağışlandı

Didim Devlet Hastanesi’ne ventilatör cihazı bağışlandı

AYDIN HABERLERİ  | 02.12.2020 10:07 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesindeki Devlet Hastanesi’ne Kovid-19 hastalarının kullanması için Ventilatör cihazı bağışı yapıldı.Didim’de kendi polikliniklerinde hizmet veren doktorlar tarafından Didim Devlet Hastanesi’ne yerli ve milli üretimi olan Aselsan tarafından geliştirilen Kovid-19 hastalarında kullanılmak üzere tasarlanan Ventilatör cihazı bağışlandı.

Didim Devlet Hastanesi’ne ventilatör cihazı bağışlandı

Aydın’ın Didim ilçesindeki Devlet Hastanesi’ne Kovid-19 hastalarının kullanması için Ventilatör cihazı bağışı yapıldı.
Didim’de kendi polikliniklerinde hizmet veren doktorlar tarafından Didim Devlet Hastanesi’ne yerli ve milli üretimi olan Aselsan tarafından geliştirilen Kovid-19 hastalarında kullanılmak üzere tasarlanan Ventilatör cihazı bağışlandı. Bağışı yapılan cihazlar kurulum işlemleri tamamlanarak yoğun bakım ünitelerinde görevli sağlık personellerine eğitimleri verilerek aktif olarak kullanımına başladı.
Didim Devlet Hastanesi yönetimi Kovid-19 ile mücadelede cihaz bağışı ile destekte bulunan hekimlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Didim Devlet Hastanesi’ne ventilatör cihazı bağışlandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:03
İkindi
15:35
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

Kemer Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Bayrakdar Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.